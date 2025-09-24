Café-cinéma d’octobre

échange sur le film de Jafar Panahi
UN SIMPLE ACCIDENT, palme d’or au festival de Cannes 2025

Le 26/10/2025 17:00

salle UNRPA. 14 rue MALAUTIERE 26220 Dieulefit Tél. 06 89 05 38 94

Gratuit pour les visiteurs