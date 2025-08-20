Café-cinéma sz septembre

Echange sur le film VALEUR SENTIMENTALE de Joachim Trier
Grand Prix au Festival de Cannes 2025

Le 14/09/2025 17:00

15 résidence Réjaubert 26220 Dieulefit Tél. 06 89 05 38 94

Gratuit pour les visiteurs