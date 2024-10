Elle nous témoignera de son vide intérieur qui l’a conduite, dès ses 13 ans, à avoir de mauvaises fréquentations. Elle se droguait, buvait lors de soirées afin de combler ce manque qui la rendait de plus en plus malheureuse et anxieuse.

Capucine prendra un temps pour répondre avec sincérité à vos questions.