Chaque récit est accueilli, écouté et respecté. www.thanatosphère.fridées, des histoires émouvantes, hilarantes et toujours déjantées. Vous ne savez pas de quoi ils sont capables ? Eux si !
Café mortel – le PasSage
Café mortel : un moment convivial où parler de la mort.
Vous êtes vous invité·es à partager sans tabou vos expériences personnelles liées à la mort, sous forme de témoignage.
Le 26/03/2026 19:00 Informations complémentaires
8 place Fontaine Couverte 26100 Romans-sur-Isère
Gratuit pour les visiteurs