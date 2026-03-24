Café mortel – le PasSage

Café mortel : un moment convivial où parler de la mort.
Vous êtes vous invité·es à partager sans tabou vos expériences personnelles liées à la mort, sous forme de témoignage.

Café mortel – le PasSage
Le 26/03/2026 19:00

8 place Fontaine Couverte 26100 Romans-sur-Isère

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Gratuit pour les visiteurs

Chaque récit est accueilli, écouté et respecté. www.thanatosphère.fridées, des histoires émouvantes, hilarantes et toujours déjantées. Vous ne savez pas de quoi ils sont capables ? Eux si !