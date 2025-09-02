Le café musique est un moment d’échange convivial de découvertes musicales.
Rdv à l’ Espace Musique & image, autour d’un café ou d’un thé accompagnés de quelques douceurs, et l’on partage nos coups de coeur.
Chacun est libre d’apporter -ou pas- un titre à faire découvrir aux autres, sur cd, vinyl, sur une clé USB, ou avec un lien internet.
Les discothécaires animent le rendez-vous, et peuvent se prêter au jeu de partager avec vous leurs propres coups de coeur.
Rien n’est obligé, rien n’est (trop) cadré. Une seule chose compte : la curiosité et le plaisir de la découverte !
Café musique à la médiathèque
Échanges de coups de coeur musicaux avec les discothécaires et vous !
16 avenue du Général de Gaulle 26200 Montélimar Tél. 04 75 92 22 62
