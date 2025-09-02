Café musique à la médiathèque

Échanges de coups de coeur musicaux avec les discothécaires et vous !

Café musique à la médiathèque
Le 04/10/2025 10:00

16 avenue du Général de Gaulle 26200 Montélimar Tél. 04 75 92 22 62

Contacter par mail Site internet
Gratuit pour les visiteurs

Le café musique est un moment d’échange convivial de découvertes musicales.
Rdv à l’ Espace Musique & image, autour d’un café ou d’un thé accompagnés de quelques douceurs, et l’on partage nos coups de coeur.
Chacun est libre d’apporter -ou pas- un titre à faire découvrir aux autres, sur cd, vinyl, sur une clé USB, ou avec un lien internet.
Les discothécaires animent le rendez-vous, et peuvent se prêter au jeu de partager avec vous leurs propres coups de coeur.
Rien n’est obligé, rien n’est (trop) cadré. Une seule chose compte : la curiosité et le plaisir de la découverte !