Café-poussette

Venez partager un moment d’échange et de convivialité autour de l’importance des comptines et des chansonnettes pour le tout-petit.

Le 27/02/2026 15:00

1 place des Rencontres 26500 Bourg-lès-Valence Tél. 04 75 44 44 65

Gratuit pour les visiteurs