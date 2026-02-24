Café Tchatche – Printemps des droits des femmes
Temps de discussion autour des droits des femmes et illustration en chanson.
Le 16/03/2026 14:00 Informations complémentaires
55 Allée du Parc 26600 Tain-l'Hermitage Tél. 04 75 07 01 81
Payant
