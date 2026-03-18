Et si le couple était définitivement la dernière grande aventure de notre époque ? A l’heure où j’te kiffe sur instagram et j’te quitte par SMS, qui sont ces grands rêveurs qui croient encore qu’une vie à deux, c’est quand même mieux ?
Au travers de sketchs et chansons théâtralisés, accompagnés de musiciens de talent, laissez vous tenter par une soirée drôle et émouvante, attablé autour d’une belle assiette anglaise et un doux breuvage.
Salle Cathelin, Les Chirouzes, à MONTELEGER, Les 27 et 28 mars à partir de 19 H (lunch. Spectacle à 20 heures 30) et le 29 mars à 15 H. Réservations conseillées au 06.71.72.96.90
Café Théâtre : Le Couple… Quelle Aventure !
Spectacle sur le thème du couple dans la pure tradition du café théâtre. Service à table autour d’une délicieuse assiette de pays.
Espace Cathelin Les Chirouzes 26760 Montéléger Tél. 06 71 72 96 90
Et si le couple était définitivement la dernière grande aventure de notre époque ? A l’heure où j’te kiffe sur instagram et j’te quitte par SMS, qui sont ces grands rêveurs qui croient encore qu’une vie à deux, c’est quand même mieux ?