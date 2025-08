Concert apéro chanté La Goualante. Un accordéon, des paroles, des ami.es et c’est parti !

Plus qu’un concert c’est une véritable chorale improvisée ! Rassembleur et très joyeux La Goualante est idéale pour se rencontrer et partager une expérience collective inoubliable.

» Retrouvons-nous autour d’un verre pour chanter, s’époumoner, murmurer, parler, fredonner, entonner, marmonner, célébrer, chuchoter, crier, braire, chantonner, brailler, exalter, s’égosiller, miauler, gazouiller, chevroter, bramer, roucouler et siffler sans complexe ! «