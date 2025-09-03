Cafés Littéraires – lecture dessinée

Rencontre avec Lucie Baratte autour de son roman De Ronce et d’Épine. Informations auprès de la Bibliothèque. Présence de la librairie le Roi lire pour vente/dédicace.

Cafés Littéraires – lecture dessinée
Le 09/10/2025 20:30

Rue Antoine de Saint-Exupéry 26700 Pierrelatte Tél. 04 75 98 54 58

Gratuit pour les visiteurs

En introduction de cet échange, l’autrice Lucie Baratte prêtera sa voix pour une lecture d’une quinzaine de minutes avec
la complicité de l’illustrateur François Soutif (Le Chevalier à Reculons) qui réalisera en direct une illustration offrant au public une immersion sensible et visuelle dans l’univers du texte.