En introduction de cet échange, l’autrice Lucie Baratte prêtera sa voix pour une lecture d’une quinzaine de minutes avec
la complicité de l’illustrateur François Soutif (Le Chevalier à Reculons) qui réalisera en direct une illustration offrant au public une immersion sensible et visuelle dans l’univers du texte.
Cafés Littéraires – lecture dessinée
Rencontre avec Lucie Baratte autour de son roman De Ronce et d’Épine. Informations auprès de la Bibliothèque. Présence de la librairie le Roi lire pour vente/dédicace.
Rue Antoine de Saint-Exupéry 26700 Pierrelatte Tél. 04 75 98 54 58
En introduction de cet échange, l’autrice Lucie Baratte prêtera sa voix pour une lecture d’une quinzaine de minutes avec