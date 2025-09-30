Cafés littéraires: rencontre avec Didier Hamey

L’Auberge des Dauphins et les Cafés littéraires s’associent pour une journée de rencontres dans la forêt de Saoû. Didier Hamey, artiste graveur, et Laure Limongi, autrice, sont invité.e.s à investir la forêt de Saoû autour de leurs oeuvres respectives.

Tandis que Didier Hamey expose à l’Auberge des Dauphins ses gravures et ses sculptures chimériques, Laure Limongi présente son roman L’invention de la mer. Tous deux donnent voix et forme à un peuple d’hybridation sylvestre ou marine, d’humain et de végétal ou encore d’animal. Ils vous conviennent à la découverte de leurs univers, de leur démarche artistique, et se conjuguent pour une journée créative !

9h30-10h30 – Des ressources scientifiques à la création chimérique

Rencontre croisée entre Laure Limongi et Didier Hamey.

Accueil au sein de l’exposition de Didier Hamey à l’Auberge des Dauphins. Les artistes partagent avec vous leur méthode de travail. Comment, à partir de matériaux de recherches, de données scientifiques, parviennent-ils à faire une oeuvre créatrice ?

10h30 – 12h00 : Balade en forêt

Partez récolter des matériaux pour nourrir votre future création : croquis et glanage avec Didier Hamey, lecture immersive d’extraits de son livre avec Laure Limongi.

14:00 – 16:30 : Atelier de pratique artistique « Création de chimères »

3 lieux, 3 personnes à votre disposition pour vous accompagner dans la création de votre chimère :

Dans l’exposition, avec Didier Hamey pour réaliser votre image.

Sur la terrasse, avec Laure Limongi pour écrire sa description.

Dans le cabinet de curiosité, avec Karine Cros, médiatrice scientifique, pour nourrir votre recherche.

Un parcours créatif libre, à butiner selon vos envies, pour imaginer et donner forme à votre chimère !

16:00 – 17h00 : Restitution collective

Événement gratuit mais réservation obligatoire.