Cafés Littéraires – Rencontre d’auteur

Rencontre avec l’autrice Sandrine COLLETTE à l’écrin gourmand, pour présenter son roman « Madelaine avant l’aube ». Informations auprès de la bibliothèque. Présence de la librairie le Roi lire pour vente/dédicace

Le 11/10/2025 10:00

place Xavier Taillade 26700 Pierrelatte Tél. 06 16 90 44 19

Gratuit pour les visiteurs

« Au hameau Les Montées, le seigneur du Château et son fils règnent en maîtres tyranniques. Les paysans fatalistes mais solidaires luttent pour survivre contre le froid et la misère, jusqu’au jour où surgit Madelaine  » fille de faim  » sortie du bois avec une rage de vivre qui va bouleverser cet ordinaire si difficile. »