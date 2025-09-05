Cafés-rencontres de l’UNAFAM

Groupe d’échanges ouvert à tous, entre familles et amis de personnes malades psychiques.

Le 13/09/2025 14:30

4 rue du Clos Gaillard 26000 Valence Tél. 04 75 79 22 11

Payant