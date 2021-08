Camille et Julie Berthollet, Nos 4 saisons

Après avoir été révélées au grand public par l’émission Prodiges, Camille et Julie Berthollet se sont imposées comme meilleures ventes de classique. Elles reviennent avec une nouvelle tournée intitulée Nos 4 saisons, insufflant une nouvelle énergie.

Un show inédit en son et lumière : des 4 saisons de Vivaldi aux créations inédites de Camille et Julie en passant par leurs plus grands succès. Accompagnées de leurs musiciens, elles vous offrent la promesse d’une soirée unique.