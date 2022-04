Il s’agit d’inventer avec les enfants le contenu du spectacle. Le registre est burlesque, le spectaculaire réside dans la réalisation d’illusions originales autour des 4 éléments : l’eau, la terre, l’air et le feu et d’un final tout en lumière.

Portez-vous bien! Cie. Mise en scène : Nicolas Monnier. 60′

TOUT PUBLIC À PARTIR DE 5 ANS

Le pays des créatures imaginaires est malade ! En cause : l’imagination des humains qui s’étiole. Trop d’écrans racontent à leur place et dévorent leur créativité…Pour sauver son monde, Captain Zed est envoyé sur terre avec une ultime mission : trouver des enfants, qui ont paraît-il l’esprit le plus fécond, et tenter de récolter un peu de leur imagination…