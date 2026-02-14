Pour vous aider à réaliser vos créations les plus folles pour le Carnaval du 28 mars : créez vos costumes, accessoires, participez à des créations collectives audacieuses et
amusantes, et autres créations carnavalesques.
Festival
Carnaval – Atelier créatif
Atelier de création pour le carnaval du 28 Mars
Le 25/03/2026 14:00 Informations complémentaires
Espace de Vie Sociale Martin Luther King Place Martin Luther King 26250 Livron-sur-Drôme Tél. 04 75 61 16 61
Gratuit pour les visiteurs
