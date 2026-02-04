Festival

Carnaval et crêpes

Le Sou des Ecoles Georges-Brassens et la Clé rieuse s’associent pour organiser une fin de journée carnaval.
Au programme: dégustation de crêpes, chant des enfants…

Le 06/02/2026 16:30

83 rue de la Vallée 26260 Clérieux Tél. 06 76 00 03 75

Contacter par mail
Gratuit pour les visiteurs