CARNAVAL MPT Centre-Ville

3ème édition du carnaval de la MPT avec une déambulation à partir de la fontaine monumentale dès 16h30. Nous ferons le tour du quartier de la Basse-Ville. nous proposerons chocolat chaud, crêpes et divers ateliers ouverts à Tous.

Le 03/02/2026 16:30

23 bis rue pêcherie 26000 Valence Tél. 04 75 79 20 11

Gratuit pour les visiteurs

Chacun pourra participer déguisé ou pas. Nous aurons des stands pour se maquiller, se déguiser et faire son masque après la déambulation. Les habitants peuvent participer en nous aidant à faire les crêpes à offrir dans l’après-midi.