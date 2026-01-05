Chacun pourra participer déguisé ou pas. Nous aurons des stands pour se maquiller, se déguiser et faire son masque après la déambulation. Les habitants peuvent participer en nous aidant à faire les crêpes à offrir dans l’après-midi.
CARNAVAL MPT Centre-Ville
3ème édition du carnaval de la MPT avec une déambulation à partir de la fontaine monumentale dès 16h30. Nous ferons le tour du quartier de la Basse-Ville. nous proposerons chocolat chaud, crêpes et divers ateliers ouverts à Tous.
23 bis rue pêcherie 26000 Valence Tél. 04 75 79 20 11