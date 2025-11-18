Charlie est une jeune personne qui a perdu sa grand-mère maternelle, Jeanne, quelques années auparavant.
Elle a hérité de son tablier, sa machine à coudre et un petit bouton précieux. Jeanne était une couturière et une tricoteuse habile, de celles qui réparent les trous et les déchirures, qui tricotent pour tenir chaud.
Un lien particulier unit la jeune femme à sa grand-mère, dont Charlie a
encore besoin pour se construire.
Carole JOFFRIN : Sang Dessus Dessous
Tout public dès 14 ans
Château d'Urdy 26770 Saint-Pantaléon-les-Vignes
