Spectacle

Carole JOFFRIN : Sang Dessus Dessous

Tout public dès 14 ans

Le 05/12/2025 20:30

Château d'Urdy 26770 Saint-Pantaléon-les-Vignes

Contacter par mail Site internet
Payant

Charlie est une jeune personne qui a perdu sa grand-mère maternelle, Jeanne, quelques années auparavant.
Elle a hérité de son tablier, sa machine à coudre et un petit bouton précieux. Jeanne était une couturière et une tricoteuse habile, de celles qui réparent les trous et les déchirures, qui tricotent pour tenir chaud.
Un lien particulier unit la jeune femme à sa grand-mère, dont Charlie a
encore besoin pour se construire.