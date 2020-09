Carrefour de rencontres

Au programme de cette journée riche en activités :

– 10H rendez-vous pour démarrer la journée en douceur

Quelques personnes en atelier cuisine afin de préparer une soupe au pistou (sur inscription à l’Espace Public Numérique)

Conte en langue des signes dans l’espace livres puis lectures et jeux

– 11H30 Théâtre d’improvisation par Les Hauts Parleurs et la Petite Scène

– 12H30 Repas partagé, amené de quoi vous restaurer, nous installons les tables et pourrons partager un moment convivial

– 13H30 Théâtre d’improvisation par Les Hauts Parleurs et la Petite Scène

– 14H30 à 18H Activités participatives

Art plastique par l’Atelier Kodomonoheya

Création peinture et collage avec Montélim’arts

Fresque graffiti avec Groek

Activité photo maton avec David

Crée ton affiche numérique avec l’EPN

– 16H30 à 18H30 Voyage musical et dansé autour de la culture Africaine

Présentation et participation à des temps de musique et danse avec l’association Weyti

– Accessible toute la journée :

Espace lecture avec la sélection de livres jeunesses par Les Cafés littéraires et jeux par MontéloDys

Jeux en bois par la ludothèque JBS

Le FabLab sera ouvert à cette occasion