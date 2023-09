Casse-noisette

À travers tout le symbole de l’enfance et du ballet classique, ce spectacle retrace l’itinéraire de Clara quirêve de voir se réaliser le chemin de toute une vie, celui du danseur qui côtoie les étoiles. La merveilleuse partition de Tchaïkovsky met en exergue ici toute la magie, la passion et la tendresse que la vie de danseur offre à ses protagonistes et à un public toujours avide de rêves et d’espoir. Une plongée dans le mondedu ballet classique, côté coulisses et côté scène.