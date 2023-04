Avec légèreté et ironie, tendresse et sincérité, le Cirque du Désastre raconte une histoire de naissances et de morts, de débuts et de fins, la fin du monde, un début de siècle, un siècle à la con…

Des champions multiformes et polyrythmiques, acides et caustiques, qui vivent les aventures de Cassos, un personnage, des personnages, une figure de style ? Il leur ressemble, il nous ressemble, et nous interroge sur ce qui nous définit dans nos diverses étapes de vie.

Avec cette création collective de 7 personnes à la fois artistes, régisseurs et techniciens, le Cirque du Désastre défend un cirque moderne à l’ancienne, intimiste, proche des gens. Sous son chapiteau, il mêle les techniques de main à main, cadre coréen, trapèze(s), la danse et la musique live.

Ouverture du site 1h avant le spectacle (19h)

Bar et petite restauration fait maison, local et bio sur place.

Info et billetterie : www.gare-a-coulisses.com

Billetterie en ligne ou sur place le soir même, seulement s’il reste des places à la vente.