Dans le cadre de La Comédie Itinérante,

avec La Comédie de Valence / CDN Drôme-Ardèche*

Avec Castelet is not dead, la compagnie Arnica propose un show ludique et punk, pensé pour toute la famille. La metteuse en scène Émilie Flacher cherche à atomiser nos addictions aux réseaux et exhiber notre déconnexion du vivant. Nos mutations anthropologiques, écologiques et sociétales sont innombrables et suivent un rythme vertigineux. Pour contrer ces angoisses, rien de tel que l’action. Avec pour mot d’ordre « Sortez de vos techno-cocons ! ». Pour rire de nos paradoxes et de notre servilité technologique, Émilie Flacher imagine une farandole de mutant·e·s impertinent·e·s et loufoques. Dans ce joyeux castelet, conçu à l’origine par la compagnie Émilie Valantin, on aime les bestioles et les monstres qui viennent titiller nos représentations et nous invitent à nous jeter dans le grand bazar du monde.