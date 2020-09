Catastrophitude et citoyennification – UPVH

Une réflexion décontractée pour les citoyens qui s’interrogent sur le thème de la » catastrophe « . La » transition écologique » devenant une obligation vitale sous peine de » catastrophe « , cette conférence réveillante fait un point sur les questions qui se posent, sur les solutions envisageables, par exemple dans le domaine énergétique, et sur les divers engagements, individuels et collectifs, qui vont devoir nous mobiliser à une échelle jamais vue dans l’aventure humaine ! Et elle s’interroge sur l’idée même » d’effondrement » apparue depuis quelques années et sur la façon dont les citoyens peuvent y réagir.