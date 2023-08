Causerie en grange

Le régime de Vichy et la police. Une causerie de Jean-Marc Berlière, spécialiste de l’histoire de la police, professeur émérite d’histoire contemporaine à l’Université de Bourgogne.

Retour sur les débats relatifs au rôle de la police française dans la répression antisémite.

L’histoire a suffisamment démontré les lourdes responsabilités qui pèsent sur l’Etat français et ses dirigeants dans la persécution antisémite sans qu’il soit besoin d’y ajouter celles qui ne sont pas de son fait. La rigueur et la déontologie imposent au chercheur de restituer sa complexité à une question qu’on ne saurait réduire à une initiative vichyste au point d’effacer le contexte : la défaite, l’armistice et l’ambivalence de la réponse aux pressions de l’occupant nazi d’une partie de l’administration du régime pétainiste.