Cécile Acquaviva avec l’arbre aux oiseaux – Chanos-Curson

Sous mon parapluie à histoires, il y a des oiseaux qui ont voyagé dans le monde entier Ils m’ont ramené des histoires d’Asie, d’Afrique, d’Amérique… Des contes courts, d’humour, des contes de sagesse Des contes merveilleux, des devinettes…

Des histoires pour les grands et les petits !

Chaque histoire cache un trésor.

Sous mon ombrelle à soleil,

Choisis l’histoire qui t’appelle,

Et ouvre grand tes oreilles !

Cet entresort à destination de tous publics de tous âges se prête aux parcs et jardins, place des villages, ruelles et marchés… et aux salles.

Avec pour accessoire un grand parapluie arc-en-ciel où sont accrochés des grues en origami, Cécile Acquaviva fait tourner le parapluie en chantant une formulette, les oiseaux s’envolent… et elle vous invite à en choisir un.

Cet oiseau vous emmène dans une conte, une chanson, ou même une devinette. Un voyage imaginaire et poétique de quelques instants, comme une respiration… avant de reprendre le chemin (en version déambulatoire).

En version fixe, grâce au choix du public, histoires, chants et devinettes se tissent sur l’instant, offrant une contée à chaque fois différente.

