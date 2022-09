Centenaire du Monument aux morts

Inauguré le 17 septembre 1922, le monument aux morts a cent ans cette année. Ce samedi 17 septembre, à l’occasion des journées européennes du patrimoine, l’histoire des monuments aux morts et plus particulièrement celle de celui de Grignan seront présentées. La partie histoire de l’art présentera les symboles du monument et le sculpteur qui l’a réalisé. La troisième partie sera consacrée au soldats de la Première Guerre mondiale signalés sur le monument : un rappel de leur identité et de leur histoire, notamment en lien avec la Guerre de 14.