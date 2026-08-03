Pour vivre et prospérer, le monde d’aujourd’hui a besoin d’une vision partagée, d’un dénominateur commun qui l’unit à travers un idéal porteur de sens et de cohésion. Tout nous pousse à unir nos efforts pour privilégier la Culture du » Nous « , celle de l’unité et de la responsabilité, afin de retrouver le chemin vers une humanité unifiée et apaisée.
Initiative porté par Unipaz, association pour promouvoir une Culture de Paix et de Non-violence.
CERCLE DE SILENCE POUR LA PAIX
Agir ensemble pour la paix, le Vivre ensemble, la justice et la dignité.
Cette manifestation silencieuse se focalise sur les valeurs chères à l’humanité : la liberté, le respect, la fraternité, la solidarité … sans obédience politique ou religieuse.
Sous les cèdres devant l'hôpital 26220 Dieulefit Tél. 06 78 73 18 46
Pour vivre et prospérer, le monde d’aujourd’hui a besoin d’une vision partagée, d’un dénominateur commun qui l’unit à travers un idéal porteur de sens et de cohésion. Tout nous pousse à unir nos efforts pour privilégier la Culture du » Nous « , celle de l’unité et de la responsabilité, afin de retrouver le chemin vers une humanité unifiée et apaisée.