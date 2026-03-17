C’est la paye, ça s’arrose ! avec The Memory Box // Festival C’est Magic !

Rire, Swing et Amour seront au rendez-vous de ce dernier « C’est la paye, ça s’arrose ! » de la saison !

Créé en 2019, le quartet The Memory Box est né de l’envie de chanter à trois voix féminines façon » Andrew sisters « .

Accompagnées d’Alexandre, leur contrebassiste, Lise, Nolwenn et Sabine, chanteuses et instrumentistes, réarrangent des tubes swing des groupes vocaux des années 40 à 60 auxquels elles mêlent avec bonheur rock, musiques brésiliennes et chanson française.

Le groupe proposent un spectacle franchement swing, dynamique, plein de gaîté et savoureux.

Exceptionnellement, il sera présenté sous le chapiteaux du Magic Mirror au décor follement année 30 très raccord avec l’ambiance du spectacle.

Une soirée proposée en partenariat avec Crest Jazz.

Entrée libre sans réservations – Petite restauration sur place.