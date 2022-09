C’est la rentrée du caem !

….C’est la rentrée au CAEM, l’école de musique associative du pays de Dieulefit-Bourdeaux ! . .Nous espérons que vous avez passé un bel été ? et que vous ayez 3 ou 99 ans, vous êtes prêts à ré-attaquer l’année en musique . …Les cours et ateliers reprennent à partir du 12 septembre….Nous vous attendons pour vos inscriptions les mardis, mercredis et jeudis de 9h à 12h et de 14h à 17h (18h le mercredi). .Toutes les infos sont sur notre site internet www.caem-dieulefit.org…..