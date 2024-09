CHAB’ en scÃ¨ne : ThÃ©Ã¢tre: RomÃ©o et Juliette

Comment raconter cette merveilleuse et si déchirante histoire d’amour, qui a su traverser les siècles, lorsqu’on a seulement trois comédiens et une petite heure ?

Création Cie Via Nova – Mise en scène, dramaturge shakespearienne collective et interprétation Jérémie Chaplain, Juliette Delfau et Ingrid Lebrasseur. À partir de neuf ans.