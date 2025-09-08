Concert, Spectacle

Chab’en scène: L’éloge des concierges

Berthe et Rose, concierges « has been », s’apprêtent à passer le relais devant tous les locataires. Mais cette passation vire vite au chaos burlesque…

Le 29/11/2025 20:30

Chemin du Pré aux Dames 26120 Chabeuil Tél. 06 24 03 59 69

Contacter par mail
Payant