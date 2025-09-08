Cinéma, Exposition, Foire

Chabeuil Aide et Partage fêtes ses 30 ans

Fêtez avec nous 30 ans de solidarité à travers une exposition photo, une projection-débat et une bourse aux jouets.

du 03/11/2025 au 09/11/2025

1 rue Seignobos 26120 Chabeuil Tél. 06 17 27 90 17

Site internet
Gratuit pour les visiteurs