Le FCH-USGS vous invite à son Challenge des 80 ans, un tournoi de football familial en équipes de 8 joueurs plus remplaçants. L’événement se déroulera au Stade Pierrot Balaye à Hauterives. Des prix seront remis aux champions. Venez nombreux pour une journée sportive et conviviale.
Sport
Challenge des 80 ans du FCH-USGS
Tournoi familial de football 8v8 organisé par le FCH-USGS pour célébrer ses 80 ans. Créez vos équipes entre amis, collègues, voisins, dès 12 ans. Buvette sur place et bonne ambiance garantie.
Le 12/09/2026 10:30 Informations complémentaires
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