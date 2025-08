Challenge du Montrebut par IPSET

? – ? ? ???

Prépare-toi pour une journée sportive et festive au coeur de la nature !

? – ?

– (?) – Stade de Champis

2 formats au choix :

? : 3,3 km avec retour non chronométré – Total 5,7 km | 200D+ | 12EUR

: 5,7 km | 5EUR

:

17h : Ouverture du village avec ambiance guinguette, barbecue, musique & animations

18h : Départ de la course

??? 18h10 : Départ de la marche

20h : Remise des récompenses

20h-23h30 : Soirée guinguette – musique live, buvette, frites, stands & bonne humeur garantie !

Que tu sois compétiteur ou simple marcheur, viens vivre ? entre sport, fun et convivialité !

? Inscription ouverte ! 10EUR pour les 100 premiers inscrits