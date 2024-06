Chambre d’Ã©criture du Festival de la Correspondance

Chaque année, pendant le Festival de la Correspondance de Grignan, les chambres d’écriture, lieux de charme, vous invitent à une halte épistolaire. N’hésitez pas à pousser les portes de Chez Paulette et vous laisser inspirer par le charme du lieu.

Quel meilleur endroit propice à la rêverie, à la détente, et donc à l’inspiration, que les veilles pierres de la placette ombragée ou de la cour ensoleillée de Chez Paulette ?

Du beau papier, de belles enveloppes, de l’encre et des plumes sont mis à votre disposition. Le festival se charge de relever et d’affranchir vos courriers.