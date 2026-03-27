Championnat de France de roller derby (Nationale 2)

Le club de roller derby de Valence, les Red Valentines Revenge (RVR), accueille le championnat de France de Nationale 2. L’équipe des Revenge jouera à domicile et accueillera Aubenas, Montpellier, Marseille, Aix-en-Provence et Toulon.

Une ultime étape de championnat de N2 à enjeux, car elle déterminera quelle équipe disputera les play-offs pour monter en Nationale 1.

Après avoir organisé son événement annuel les 29 et 30 novembre 2025, le club de roller derby de Valence, les Red Valentines Revenge (RVR), accueille l’étape 2 du championnat de France de Nationale 2. L’équipe des Revenge jouera cette étape à domicile, à la halle Chaban-Delmas de Valence, et accueillera 5 autres équipes : les Criminal Nurses d’Aubenas, les Block Busters de Montpellier, les Mars Invaders de Marseille, les Amazones d’Aix-en-Provence et les Rad’Ass de Toulon. Une ultime étape de ce championnat de N2 (2025-2026) à enjeux, car elle déterminera quelle équipe ressortira première de cette zone 4 et disputera les play-offs pour monter en Nationale 1. Les Red Valentines Revenge, 2e au classement provisoire, entendent briller devant leurs supporter.ice.s !

Le programme des matchs sera communiqué ultérieurement, ainsi que celui des animations sur place.

Une compétition qui permettra aussi à notre club de faire connaître notre sport et ses valeurs auprès du public valentinois : l’inclusivité, le respect et la solidarité. Le tout dans une ambiance festive et spectaculaire !