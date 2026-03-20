Sport

Championnat de France de tirs en Boule Sportive 2026

Championnat de France de tirs en Boule Sportive 2026 au Centre Régionale de boule sportive et pétanque

Championnat de France de tirs en Boule Sportive 2026
du 11/04/2026 09:00 au 12/04/2026 18:00

rue Félix Maurent ZAC des Laurons II 26110 Nyons Tél. 06 75 25 57 78

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Payant

Au programme :
– 16. athlètes (les meilleurs de France, catégories enfants et adultes)
– 14 Titres de Champions de France décernés
– 2 épreuves reconnues de haut niveau (Tir progressif et précision)
– 12960 boules tirées, soit près de 13 tonnes de métal
– 500 à 800 spectateurs attendus.