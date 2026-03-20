Au programme :
– 16. athlètes (les meilleurs de France, catégories enfants et adultes)
– 14 Titres de Champions de France décernés
– 2 épreuves reconnues de haut niveau (Tir progressif et précision)
– 12960 boules tirées, soit près de 13 tonnes de métal
– 500 à 800 spectateurs attendus.
Championnat de France de tirs en Boule Sportive 2026
Championnat de France de tirs en Boule Sportive 2026 au Centre Régionale de boule sportive et pétanque
rue Félix Maurent ZAC des Laurons II 26110 Nyons Tél. 06 75 25 57 78
Au programme :