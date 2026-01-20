Le club d’ultimate frisbee Vazylence de Valence accueillera la phase retour du championnat Indoor Féminin N2 à la halle Chaban Delmas.
À cette occasion, six équipes du quart sud Est viendront défier les Vazygirls : Chambéry, Crest, Lyon, Annecy, Marseille et Aix-en-Provence.
Fortes de trois victoires en quatre matchs lors de la phase aller, les joueuses valentinoises auront à coeur de conclure ce championnat de la meilleure des manières à domicile. Le public est invité à venir les encourager dès le samedi à 13h45 face à Chambéry, puis à 15h15 contre Marseille, deux rencontres décisives pour la fin des phases de poule. Les phases finales se tiendront le dimanche.
L’entrée est gratuite et une buvette sera proposée par l’organisation, avec notamment des ravioles drômoises.
Championnat de France Indoor Féminin N2
L’ultimate frisbee féminin sera à l’honneur à Valence. La halle Chaban Delmas accueillera les équipes du quart sud-est pour une compétition intense, placée sous le signe du sport, de l’engagement et de l’esprit d’équipe.
Avenue Colonel Arnaud Beltrame 26000 Valence
