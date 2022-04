Changement climatique. Jeu et conférence

10h – Fresque du Climat, jeu pédagogique et collaboratif, tous âges

Qui ? G. Morenas, L. Girard élues et A. Montmory, Village en transition

18h – L’eau, un enjeu majeur à l’heure du changement climatique

Conférence et ateliers. Jeux pédagogiques pour les enfants. Fresque de l’eau.

Qui ? Acteurs professionnels de la gestion de l’eau et citoyens engagés

comment ? 1h de conférence et 1h d’ateliers participatifs