FERIELLE

Ferielle s’est prise d’amour très jeune pour la musique sous toutes ses formes : s’imaginant à la fois chanteuse, manageuse d’Eminem, elle rêvait du label sur lequel Johnny Cash était signé.

Atypique autodidacte, dotée d’une incroyable amplitude de

voix et d’un groove désarmant, Ferielle chante avec malice, comme une héroïne espiègle des teen?movies avec lesquels elle a grandi, et c’est ainsi qu’elle réussit son tour de magie : nous faire battre du pied, et du coeur.

THEOPHILE

Théophile, c’est une chanson française où le texte est bien ancré

dans sa réalité et se confronte à la rythmique des jeunes du monde connecté : digitale, inspirée, décloisonnée et bien vivante !

Côté inspiration, Théophile a beaucoup écouté Angèle, Dinos,

Nekfeu, Gaël Faye et la chanteuse Sevdaliza pour ses effets de voix.

En 2019, il assurait la première partie de Vanessa Paradis. Excusez du peu !

TOUKAN TOUKÄN

Laure est chanteuse, autrice?compositrice, Etienne est batteur

et passionné d’électronique. Ensemble, ils créent une musique

énergique, colorée, entêtante qui s’écoute en boucle. Une » pop

sans frontières » qui s’offre aux oreilles, aux yeux et aux corps et

invite au lâcher?prise. Place à la lumière et à l’insouciance.