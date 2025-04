Chansons Écolabellisées

Sans contrat, sans tourneur, sans grand talent, mais pas sans ambition, ils reviennent proposer leurs chansons éco-labellisées, respectueuses de l’environnement sonore et en langue française ! Poésie sauvage, engagement modéré, humour douteux et amours improbables sont portés avec conviction. Les écouter ne peut pas nuire, les comprendre non plus.

Richard Caraballo : Guitare, accordéon

Jacques Chabert : Contrebasse

René Delcourt : Contrebasse

Stéphane Klotz : Violon

Fred-Alex Ly: Chant, Guitare

Aldo Spirli : Batterie