Chant de Noël

Extrait des oeuvres:
L’enfance du christ de Hector Berlioz
Oratorio de Noel de Camille Saint-Saens
Chanteur Lyrique ( Basse) DENIS BOIRAYON
Organiste Christophe PETIT
Tous les bénéfices au profit de l’église de Tain L’hermitage
Chant lyrique organisé par l’association FOI D’ENTREPRENEUR. Concert de Noel .
Eglise de Tain l'Hermitage Place de l'église 26600 Tain-l'Hermitage Tél. 07 88 92 02 94
