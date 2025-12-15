Concert

Chant de Noël

Chant lyrique organisé par l’association FOI D’ENTREPRENEUR. Concert de Noel .

Chant de Noël
Le 21/12/2025 16:00

Eglise de Tain l'Hermitage Place de l'église 26600 Tain-l'Hermitage Tél. 07 88 92 02 94

Contacter par mail
Payant

Extrait des oeuvres:
L’enfance du christ de Hector Berlioz
Oratorio de Noel de Camille Saint-Saens
Chanteur Lyrique ( Basse) DENIS BOIRAYON
Organiste Christophe PETIT

Tous les bénéfices au profit de l’église de Tain L’hermitage