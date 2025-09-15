Reno Daniaud explore la thématique de l’eau et des rivières et nos liens avec ces entités vivantes, et le chante.
Nicole Vereau de l’ARRA2(Association Rivière Rhônes-Alpes Auvergne) viendra nous sensibiliser aux enjeux aquatiques. Pour comprendre et prendre soin de nos rivières.
Open platine c’est quoi ?
Mise à disposition d’un dispositif de diffusion pour partager des musiques sur le thème de la rivière, le milieu aquatique, tout styles confondus, alors prépare ta setlist et viens la partager!
Chanter, parler, lire les rivières
SENSIBILISATION AUX ENJEUX DES MILIEUX AQUATIQUES
Concert / Conférence
119 chemin de Petavin Hameau de La Rivière 26400 Gigors-et-Lozeron
