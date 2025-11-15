Concert

Chants de Noël et gourmandises

Chants de Noël

du 02/12/2025 09:00 au 23/12/2025 12:00

1 rue Blanche Gamond 26130 Saint-Paul-Trois-Châteaux Tél. 06 83 35 42 76

Gratuit pour les visiteurs

L’Association Culturelle et d’Entraide Tricastine propose des chants de Noël accompagnés de café, vin chaud et petits gâteaux