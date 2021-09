Chants et poésie ALMA au Conservatoire

Au pied des vagues de la Méditerranée, c’est un tour de chant qui se raconte comme une fable, tant les chansons du répertoire sont riches d’images : elles illustrent les poésies d’Alfonsina Storni et des histoires d’amours révélant une même flamme ; un trait d’esprit, commun à tous les peuples qui longent cette Méditerranée. On entendra la passion, la douleur, la vie et les rêves bercés par la voix de Mamia Cherif qui incarnera toutes ces femmes, à travers des chansons interprétées en espagnol, en ladino, judéo-espagnol, en français, en arabe, en turc… sur des arrangements aux couleurs du Maghreb, de l’Andalousie et de la chanson populaire (le raï, le Chaâbi, le blues) portés par Amine Soufari au piano, Salim Allal au mandole et au Oud (luth oriental) et Amine Jebali aux percussions.