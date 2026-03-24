Chants sacrés d’Orient Par Fanny Perrier-Rochas

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S’inspirant de la grande sobriété avec laquelle les chants syriaques et byzantins étaient

interprétés dans les grottes des montagnes du Liban et sous les voûtes des églises de

Constantinople et Nicée, Fanny Perrier-Rochas chante a cappella, ou accompagnée d’un

tambour et d’une petite harpe celtique, pour permettre à ce répertoire de se déployer, sans

amplification, dans l’acoustique naturelle des pierres.

Un répertoire deux fois millénaire

Depuis 2019, les chants byzantins et syriaques sont classés au patrimoine immatériel de

l’UNESCO. Ces chants sont un pont entre les cultures et les époques, rappelant nos origines

communes. Les chants syriaques, de tradition orale, sont nés dans les grottes des montagnes

du Nord du Liban et en Syrie autour du fleuve Oronte, à l’époque où les divinités

mésopotamiennes et assyriennes se confondaient avec les dieux grecs. Les chants byzantins

sont quant à eux les chants de tradition écrite les plus anciens connus en Occident.

Fanny Perrier-Rochas, de l’écologie politique au chant sacré

Avant la musique sacrée, Fanny Perrier-Rochas étudie l’écologie politique à Sciences Po puis

devient bergère pendant trois ans dans les Hautes Alpes. Elle garde d’ailleurs à cette

occasion un troupeau de Manosque monté en alpage à Ceillac pour l’estive. C’est cette

expérience au plus proche du silence qui lui fait prendre conscience de sa vocation pour le

chant. De 2015 à 2020, elle suit une formation d’excellence à l’Institut International de

chants sacrés à Paris En 2019, elle crée le spectacle » Du fond des âges » dans le cadre du festival d’Avignon et propose plus de 80 concerts en France et à l’international notamment à la grande mosquée de Strasbourg, à l’église Saint-Mery à Paris, à la Basilique de Vézelay, à la Rotonda de

Thessalonique en Grèce, à la grotte de Marie-Madeleine de la Ste Baume ou en avril dernier à

la Cathédrale de Die.