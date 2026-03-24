Chants sacrés d’Orient Par Fanny Perrier-Rochas

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S’inspirant de la grande sobriété avec laquelle les chants syriaques et byzantins étaient
interprétés dans les grottes des montagnes du Liban et sous les voûtes des églises de
Constantinople et Nicée, Fanny Perrier-Rochas chante a cappella, ou accompagnée d’un
tambour et d’une petite harpe celtique, pour permettre à ce répertoire de se déployer, sans
amplification, dans l’acoustique naturelle des pierres.
Un répertoire deux fois millénaire
Depuis 2019, les chants byzantins et syriaques sont classés au patrimoine immatériel de
l’UNESCO. Ces chants sont un pont entre les cultures et les époques, rappelant nos origines
communes. Les chants syriaques, de tradition orale, sont nés dans les grottes des montagnes
du Nord du Liban et en Syrie autour du fleuve Oronte, à l’époque où les divinités
mésopotamiennes et assyriennes se confondaient avec les dieux grecs. Les chants byzantins
sont quant à eux les chants de tradition écrite les plus anciens connus en Occident.
Fanny Perrier-Rochas, de l’écologie politique au chant sacré
Avant la musique sacrée, Fanny Perrier-Rochas étudie l’écologie politique à Sciences Po puis
devient bergère pendant trois ans dans les Hautes Alpes. Elle garde d’ailleurs à cette
occasion un troupeau de Manosque monté en alpage à Ceillac pour l’estive. C’est cette
expérience au plus proche du silence qui lui fait prendre conscience de sa vocation pour le
chant. De 2015 à 2020, elle suit une formation d’excellence à l’Institut International de
chants sacrés à Paris En 2019, elle crée le spectacle » Du fond des âges » dans le cadre du festival d’Avignon et propose plus de 80 concerts en France et à l’international notamment à la grande mosquée de Strasbourg, à l’église Saint-Mery à Paris, à la Basilique de Vézelay, à la Rotonda de
Thessalonique en Grèce, à la grotte de Marie-Madeleine de la Ste Baume ou en avril dernier à
la Cathédrale de Die.