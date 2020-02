Charivari à Grand Mamou

Les frères Marius et Amédée Lafleur -alias Philippe Guyomard et Gérard Thévenet- débarquent des bayous de leur Louisiane natale. L’un parle, l’autre peu, mais les deux chantent, et de quelle façon !

Avec un rapport au public direct et chaleureux et des indiscrétions épiques, loufoques, truculentes sur la vie de leur village, ils éveillent la curiosité et la sympathie. Ces deux personnages de » cajuns » improbables ne tardent pas à embarquer les spectateurs pour un voyage fantaisiste dans une Louisiane hors Accompagnés de leur guitare, d’un banjo, d’un violon traditionnel ou d’un mélodéon, ils créent une ambiance exotique sur des rythmes de valses, blues, two steps ou balades, interprétés avec maestria et sensibilité.