Charlotte Boisselier dans « Immature »

Ni chipie, ni trash, Charlotte est originale. Fine, fantaisiste, sensible ! Charlotte a un physique doux et un regard délicat sur ceux qui l’entourent. Elle incarne des personnages aussi atypiques qu’ordinaires avec l’humour et la bienveillance qui la caractérisent.

De la petite-fille espiègle à la mamie attendrissante, de la prof de Hula Hoop déjantée à l’androgyne grinçante, tout le monde y passe, s’y retrouve et s’y attache !