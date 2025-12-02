Conférence

Chatu fête Noël ce samedi!
Buvette et restauration place. C-G Pétanque Goubétoise: profits reversés au Téléthon et à l’Aide Humanitaire (notamment à la recherche médicale).

Le 06/12/2025 13:30
Gratuit pour les visiteurs

Au programme:
-Lecture de contes à 14 et 17h à la bibliothèque Chatulivre,
-animaux de la ferme en extérieur abrité,
-jeux de société en intérieur avec l’association Je joue donc je suis et Je repioche,
-atelier poterie,
-séance de cinéma à l’Espace Bringuier,
-bricolage de Noël,
-parade de Noël en extérieur abrité,
-photo avec le Père Noël à partir de 16h,
-manège pour enfants en extérieur abrité,
-danse orientale à 15h10 dans la salle de spectacle (par Baladi).

Les enfants doivent être accompagnés.